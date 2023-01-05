В Одессе на взятке пойман замглавы ОВА: у Зеленского отреагировали

За 35 тысяч долларов чиновник пообещал коллеге закрыть его уголовное дело

В Одессе задержан заместитель председателя ОВА, который вымогал взятку у своего коллеги. За 35 тысяч долларов он обещал "отмазать" чиновника от уголовной ответственности за присвоение госимущества.

Об этом сообищили в СБУ.

Заместитель Максима Марченко предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" в вопросе избежания уголовной ответственности. Чтобы дело против чиновника о присвоении госимущества закрыли, задержанный просил 35 тысяч долларов. За эму сумму он готов был задействовать личные связи в правоохранительных органах.

По информации "Украинской правды", речь идет об Олеге Муратове. Он был задержан СБУ в момент получения так называемого "аванса" в размере 27 тысяч долларов непосредственно в здании ОГА.

Дома у Муратова и в его авто были проведены обыски, во время которых правоохранители обнаружили:

свыше 45 тыс. долларов;

более 21 тыс. евро;

золотые слитки и монеты.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах);

ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (оконченное покушение на подстрекательство к оказанию неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах придающего такую выгоду любого действия с использованием служебного положения).

В Ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства правонарушения, чтобы привлечь к ответственности виновных.

На происшествие уже отреагировали в Офисе президента Украины. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что подобное поведение чиновников недопустимо, а в нынешних условиях так тем более.

"Это не допустимо, тем более в такое время. Это четкий сигнал всем должностным лицам: кто нарушает закон, будут нести ответственность за содеянное. Совесть, порядочность и честь государственных служащих – основной запрос общества. Все, кто этого не понимает, работать на государство не будет", — заявил он.

Также "Телеграф" сообщал, что в Харькове выпустили из СИЗО наводчицу Дарью Крыгину, которая сотрудничала с россиянами. По ее наводкам оккупанты обстреливали центр города и убили много людей.