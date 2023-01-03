“Там крадуть”: нардеп звинуватив митницю у корупції на сотні мільярдів гривень

Політик вважає, що масштаби крадіжки на митниці перевищують 200 мільярдів гривень за рік

Лише 300,8 млрд грн, або всього тільки 56,9% від плану в 528 млрд, зібрала у держбюджет Митна служба України. Таку статистику за підсумками 2022 року навів народний депутат Ярослав Желєзняк.

Як визнав політик у своєму Telegram-каналі, війна справила вплив на роботу митного органу та імпорт товарів, але все ж таки зрив надходжень до держбюджету, за його словами, пояснюється просто – там крадуть, адже невиконання плану на 44% говорить саме про це.

За його словами, в той же час і в таких самих умовах податкова майже на 100% виконала показники мирного часу. І це із втратою частини платників, економіки та наявністю податкових пільг.

"А головна причина такого провалу митниці дуже проста: там крадуть. Крадуть мільярди, а керівництво митниці зараз скоріше схоже на збіговисько ворів, ніж на людей, які мають відношення до влади під час війни", — упевнений Ярослав Железняк.

За даними статистики, за дев’ять місяців 2022 року (пізніших даних поки нема) Україна імпортувала товарів на 39,2 млрд дол., що дає за місяць у середньому 4,3 млрд дол., а за рік — близько 51,6 млрд дол. При цьому за весь 2021 рік імпорт склав 72,8 млрд дол.

Як неважко підрахувати, імпорт упав приблизно на 30%, а надходження до бюджету — на 44%, очевидно, тому політик і вважає, що на митниці крадуть.

Нагадаємо, що в середині грудня 2022 року Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів корупції працівників органів державної влади, через дії яких зменшилися надходження до держ- та місцевого бюджетів.