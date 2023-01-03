“Там воруют”: нардеп обвинил таможню в коррупции на сотни миллиардов гривен

Политик считает, что масштабы воровства на таможне превышают 200 миллиардов гривен за год

Только 300,8 млрд грн, или всего лишь 56,9% от плана в 528 млрд, собрала в госбюджет Таможенная служба Украины. Такую статистику по итогам 2022 года привел народный депутат Ярослав Железняк.

Как признал политик в своем Telegram-канале, война оказала влияние на работу таможенного органа и импорт товаров, но все же срыв поступлений в госбюджет, по его словам, объясняется просто – там воруют, ведь невыполнение плана на 44% говорит именно об этом.

По его словам, в тоже время и в тех же условиях налоговая почти на 100% выполнила показатели мирного времени. И это с потерей части плательщиков, экономики и наличием налоговых льгот.

"А главная причина такого провала таможни очень проста: там воруют. Воруют миллиарды, а руководство таможни сейчас, скорее, похоже на сборище воров, чем на людей, имеющих отношение к власти во время войны", — уверен Ярослав Железняк.

Согласно данным статистики, за девять месяцев 2022 года (более поздних данных пока нет) Украина импортировала товаров на 39,2 млрд долл., что дает в месяц в среднем 4,3 млрд долл., а за год — около 51,6 млрд долл. При этом за весь 2021 год импорт составил 72,8 млрд долл.

Как несложно подсчитать, импорт упал примерно на 30%, а поступления в бюджет — на 44%, очевидно поэтому политик и считает, что на таможне воруют.

Напомним, что в середине декабря 2022 Верховная Рада создала временную следственную комиссию для расследования фактов коррупции работников органов государственной власти, из-за действий которых уменьшились поступления в гос- и местный бюджеты.