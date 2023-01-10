Ситуация со светом ухудшилась: киевлян огорчили по поводу отключений электричества

Гендиректор YASNO рассказал, каких потребителей подключают в первую очередь и почему

В Киеве продолжатся отключения электричества. Вероятнее всего будут отключать потребителей в светло-серых зонах графика.

Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко на странице в Фейсбуке. Он отметил, что генерация электроэнергии не увеличилась, а потребление, наоборот, растет, из-за чего дефицит мощностей увеличивается.

Также Сергей Коваленко рассказал, как распределяется электроэнергия между потребителями. За это отвечают диспетчеры операторов системы распределения. Им доводят к сведению ограничения, с которыми работает энергосистема в конкретный момент, и они планируют отключения электроэнергии на сутки вперед. Но изменения могут вноситься в режиме реального времени, так как операторы следят за ситуацией.

Первая и основная задача диспетчеров — это подключение критической инфраструктуры. Объекты, которые к ней относятся, должны быть запитаны непрерывно, ведь находятся в приоритете. К таким объектам относятся больницы, коммунальные предприятия, пожарные части и так далее. Обычно эти учреждения потребляют около 25–30% от общих объемов электроэнергии.

Следующая задача — сбалансированно распределить остальную электроэнергию между бытовыми потребителями и бизнесами. Вот тут и применяются очереди и группы потребителей.

"Обычно между объемами населения и бизнесами есть баланс. Но вот на новогодние праздники население не отключали именно потому, что отключили бизнес. И когда объемы потребления бизнеса и промышленности растут, у них такие же пропорциональные ограничения, что и у населения", — рассказал гендиректор YASNО.

Он подчеркнул, что украинцы должны быть готовы к любому развитию событий минимум до конца марта 2023 года.

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