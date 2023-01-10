Меняем старые лампочки на экономные: когда стартует бесплатный обмен и где будут менять

Программа заработает с начала в шести регионах, и только спустя две недели ее запустят по всей стране

Со следующей недели, 16 января, в Украине запустят режим бета-тестирования программы, по которой можно будет бесплатно обменять электрические лампы накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Подать заявку можно будет через "Дию".

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он добавил, что на первом этапе планируют заменить до 500 тысяч ламп.

По словам премьер-министра, доступна программа пока что будет только в шести регионах Украины. А потом, примерно через две недели, ее запустят в обычном режиме по всей стране. Это поможет украинцам сэкономить на электричестве.

"Сегодня правительство принимает решение, благодаря которому суммы в коммунальных платежках будут еще меньше. Речь идет о программе бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. С 16 января начинаем программу в режиме бета-тестирования", — сказал глава Кабмина.

Денис Шмыгаль рассказал, что каждый украинец сможет подать заявку в "Дии" после чего получить бесплатно 5 LED-ламп в ближайшем отделении Укрпочты.

"Весь процесс будет максимально простым и быстрым", — подчеркнул премьер.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, зачем менять лампы накаливания на новые LED-лампы. Известно, что для этих целей Еврокомиссия пообещала передать Украине 30 миллионов лампочек.