Киевлян обрадовали новостями по поводу электричества

В Киеве станет меньше отключений света

Российские оккупанты продолжают наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, однако благодаря работе ВСУ и ремонтных бригад ситуация с электричеством в Киеве смогла стабилизироваться.

Как сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко, во вторник, 3 января, столица вернулась к стабилизационным графикам отключения электричества.

"Теплая погода и выходные на производствах и бизнесах позволили провести праздники практически без отключений. Но сейчас все возвращаются. И чтобы не навредить системе, коллеги должны следить за потребляемой мощностью", — написал он.

Коваленко добавил, что пока прогнозы весьма оптимистичны, а на Киев подаются значительные объемы электричества. Это значит, что в белых и светло-серых зонах графика свет должен быть.

Вместе с тем он подчеркнул, что остается высокой вероятность локальных аварийных отключений, а для того, чтобы они не происходили, жителям необходимо не перегружать сеть энергоемкими приборами.

Как сообщалось ранее, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что россияне уже готовят новый ракетный удар по Украине и могут его нанести 7 января.