Киян потішили новинами щодо електрики

У Києві стане менше відключень світла

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі, проте завдяки роботі ЗСУ та ремонтних бригад ситуація з електрикою у Києві змогла стабілізуватися.

Як повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко, у вівторок, 3 січня, столиця повернулася до стабілізаційних графіків відключення електрики.

"Тепла погода та вихідні на виробництвах і бізнесах дали змогу провести свята практично без відключень. Але зараз усі повертаються. І щоб не нашкодити системі, колеги повинні стежити за потужністю, що ми споживаємо", — написав він.

Коваленко додав, що поки що прогнози дуже оптимістичні, а на Київ подаються значні обсяги електрики. Це означає, що в білих і світло-сірих зонах графіка світло має бути.

Водночас він наголосив, що залишається високою ймовірність локальних аварійних відключень, а для того, щоб вони не відбувалися, мешканцям необхідно не перевантажувати мережу енергомісткими приладами.

Як повідомлялося раніше, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що росіяни вже готують новий ракетний удар по Україні та можуть його завдати 7 січня.