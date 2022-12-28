Не все й одразу: коли та як підключати прилади до мережі після появи світла
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Поради, які допоможуть зберегти вашу техніку
Через тривалі відключення електрики, відразу після появи багато хто якнайшвидше починає підключати всі прилади до мережі: ставити телефони/ноутбуки/планшети на зарядки, підключати чайники, плити та інші побутові прилади, і т.д. Однак, чи можна так робити?
Як зазначили в Мінінтеграції, такі поспішні рішення можуть лише нашкодити вашому гаманцю, адже техніка може зламатися, і вам доведеться витрачатися на новий. Щоб цього уникнути, краще дотримуватися кількох простих правил.
Як правильно вмикати побутові прилади після оновлення електропостачання
- По-перше, ще після того, як електрика зникла, варто вимкнути з розеток усі енергомісткі прилади та вимкнути світло.
- Після того, як електрика з’явиться, всі прилади відразу включати не потрібно, особливо одночасно. Бажано скористатися ними по черзі.
- Також не варто включати відразу електродвигуни та насосні станції. Зачекайте 20 хвилин, а потім підключайте їх до мережі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити ефективний обігрівач, який допоможе зігрітися в умовах відключення світла та опалення.
Також ми повідомляли про те, як зробити мініобігрівач, який допоможе як зігрітися, так і приготувати їжу.