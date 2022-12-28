Не все й одразу: коли та як підключати прилади до мережі після появи світла

Поради, які допоможуть зберегти вашу техніку

Через тривалі відключення електрики, відразу після появи багато хто якнайшвидше починає підключати всі прилади до мережі: ставити телефони/ноутбуки/планшети на зарядки, підключати чайники, плити та інші побутові прилади, і т.д. Однак, чи можна так робити?

Як зазначили в Мінінтеграції, такі поспішні рішення можуть лише нашкодити вашому гаманцю, адже техніка може зламатися, і вам доведеться витрачатися на новий. Щоб цього уникнути, краще дотримуватися кількох простих правил.

Як правильно вмикати побутові прилади після оновлення електропостачання

По-перше, ще після того, як електрика зникла, варто вимкнути з розеток усі енергомісткі прилади та вимкнути світло.

Після того, як електрика з’явиться, всі прилади відразу включати не потрібно, особливо одночасно. Бажано скористатися ними по черзі.

Також не варто включати відразу електродвигуни та насосні станції. Зачекайте 20 хвилин, а потім підключайте їх до мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити ефективний обігрівач, який допоможе зігрітися в умовах відключення світла та опалення.

Також ми повідомляли про те, як зробити мініобігрівач, який допоможе як зігрітися, так і приготувати їжу.