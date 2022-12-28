Графіки скоро повернуться: киян обнадіяли новинами про електрику

У Yasno кажуть, що кияни вже почали самі відчувати покращення ситуації

Завдяки старанній роботі київських енергетиків ситуація у міській енергосистемі покращується і не виключено, що невдовзі місто повернеться до графіків відключень.

Як повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко, відключення світла у столиці стають більш передбачуваними і мешканці міста вже почали це відчувати.

Він наголосив, що після повернення до графіків киянам варто згадати та застосувати на практиці все, про що вони знали про користування електроприладами.

"Маємо використовувати електроенергію відповідально, щоб з постачанням не було перекосів. Особливо — не включати до розетки все поспіль у перші 15 хвилин після того, як дають світло", — написав Коваленко.

Також він додав, що влада Києва вже отримала 107 заявок від ОСББ на компенсацію вартості придбання генераторів для будинків.

"І це буде дійсно гарною інвестицією та проявом турботи, тому що від таких генераторів можна загоїти водяні насоси, ліфти чи іншу техніку", — зазначив гендиректор Yasno.

Як повідомлялося раніше, у Міненерго напередодні повідомили, що українці можуть отримати кілька днів без відключення світла на новорічні свята, якщо росіяни знову не зроблять масованого ракетного удару.