Графики скоро вернутся: киевлян обнадежили новостями об электричестве

В Yasno говорят, что киевляне уже начали сами ощущать улучшение ситуации

Благодаря усердной работе киевских энергетиков ситуация в городской энергосистеме улучшается и не исключено, что вскоре город вернется к графикам отключений.

Как сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко, отключения света в столице стают более предсказуемыми и жители города уже начали это ощущать.

Он подчеркнул, что после возвращения к графикам киевлянам стоит вспомнить и применить на практике всё, о чем они знали о пользовании электроприборами.

"Должны использовать электроэнергию ответственно, чтобы с поставкой не было перекосов. Особенно не включать в розетку все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет", — написал Коваленко.

Также он добавил, что власти Киева уже получили 107 заявок от ОСМД на компенсацию стоимости приобретения генераторов для домов.

"И это будет действительно хорошей инвестицией и проявлением заботы, потому что от таких генераторов можно заживить водяные насосы, лифты или другую технику", — отметил гендиректор Yasno.

Как сообщалось ранее, в Минэнерго накануне сообщили, что украинцы могут получить несколько дней без отключений света на новогодние праздники, если россияне вновь не совершат массированный ракетный удар.