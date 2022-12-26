Украинцы на новогодние праздники получат свет без перебоев: в Минэнерго назвали условие

В конечном итоге все будет зависеть от действий оккупантов

Российские оккупанты могут попытаться нанести очередной массированный ракетный удар в период новогодних праздников, однако если этого не произойдет, то украинцы смогут получить небольшой сюрприз.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей министр энергетики Герман Галущенко, если оккупанты не будут пытаться вывести энергосистему из строя, то жители Украины смогут насладиться несколькими днями без отключений света.

Отвечая на вопрос о том, могут ли украинцы рассчитывать на это в новогодний период, глава Минэнерго ответил утвердительно.

"Сейчас вся энергетическая отрасль работает 24/7, и результаты ее работы совершенно очевидны. Мы мониторим ситуацию круглосуточно, работают энергетики, работают соответствующие штабы, и мы видим, как улучшается ситуация в энергосистеме", — сказал он.

Напомним, ранее Галущенко говорил, что даже если россияне перестанут обстреливать объекты энергетики, то простые украинцы перестанут испытывать проблемы из-за отключений света лишь к лету 2023 года.

При этом наиболее явной проблема с электричеством остается в Киеве, где из-за обстрелов были выведены из строя 60% трансформаторов