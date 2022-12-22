"Решение — есть": в Минэнерго объяснили, как и когда прекратят отключения света в Украине

Скорость восстановления энергосистемы связана с обстрелами, говорит Герман Галущенко

Если российские оккупанты больше не будут наносить массированные ракетные удары по украинской энергосистеме, энергетики смогут стабилизировать ее и прекратить отключение света уже к лету 2023 года.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал в интервью украинской редакции издания Forbes. По его словам, скорость восстановления связана с обстрелами.

"Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации, мы стабилизируем систему к лету, — объяснил чиновник. — У нас есть перечень решений, которые позволят это сделать".

По его словам, возможной опцией является импорт электроэнергии. Его уже тестировали в небольших объемах.

"Мы сейчас прорабатываем механизмы, которые позволят существенно увеличить импорт электроэнергии. Сейчас это 600 МВт – день, 700 МВт – ночь. Технически возможность гораздо больше — 1,6–2 ГВт", – объяснил Герман Галущенко.

Напомним, "Телеграф" предупредил украинцев о росте дефицита электроэнергии. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что на фоне снижения температуры воздуха увеличится потребление электричества.