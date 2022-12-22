"Рішення — є": в Міненерго пояснили, як і коли припинять відключення світла в Україні

Швидкість відновлення енергосистеми пов’язана з обстрілами, каже Герман Галущенко

Якщо російські окупанти більше не будуть завдавати масованих ракетних ударів по українській енергосистемі, енергетики зможуть стабілізувати її і припинити відключення світла вже до літа 2023 року.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів в інтерв'ю українській редакції видання Forbes. За його словами, швидкість відновлення пов’язана з обстрілами.

"Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа, — пояснив урядовець. — Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити".

За його словами, можливою опцією є імпорт електроенергії. Його вже тестували у невеликих обсягах.

"Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт – день, 700 МВт – ніч. Технічно можливість набагато більша – 1,6–2 ГВт", — пояснив Герман Галущенко.

Нагадаємо, "Телеграф" попередив українців про зростання дефіциту електроенергії. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що на тлі зниження температури повітря збільшиться споживання електрики.