Як правильно вмикати побутову техніку після появи електрики – важливі рекомендації

Декілька простих правил допоможуть вберегти техніку

У зв’язку з російським ракетним обстрілом енергосистеми України в нашій країні діють як аварійні, так і планові відключення світла. Багато громадян з нетерпінням чекають на відновлення електропостачання, проте важливо запам’ятати кілька простих правил, які можуть уберегти від перевантаження мережі та повторних відключень, але вже через аварію на підстанції.

У Мінінтеграції зазначили, що після включення світла громадянам не потрібно поспішати відразу користуватися всіма потужними електроприладами, що є в квартирі.

"Це може призвести до перевантаження мережі та повторного зникнення світла в будинку, але тепер уже не через стабілізаційне відключення, а через банальну аварію на підстанції", — йдеться в повідомленні.

Також у відомстві дали докладну інструкцію щодо того, як включати електроприлади після стабілізаційних відключень, щоб не зашкодити техніці:

Якщо електрика вимкнена, витягніть з розетки енергоємні прилади (пральні машини, чайники, бойлери, електроплити). Також вимкніть світло.

Коли електропостачання відновиться, не вмикайте всі прилади одночасно. Користуйтеся ними по черзі.

Якщо ваша техніка має таймери відключення – запрограмуйте їх на роботу в нічний час з 00:00 до 06:00.

Не вмикайте електродвигуни та насосні станції відразу. Слід підключити їх до мережі не раніше, ніж через 20 хвилин, оскільки вони мають надзвичайно високе навантаження на електромережі під час запуску.

Також бажано відмовитись від зовнішнього освітлення фасадів, офісів, ресторанів, торгових центрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити ефективний обігрівач, який допоможе зігрітися в умовах відключення світла та опалення.

Також ми повідомляли про те, як зробити міні-обігрівач, який допоможе як зігрітися, так і приготувати їжу.