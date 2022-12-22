Как правильно включать бытовую технику после появления электричества - важные рекомендации

Несколько простых правил помогут уберечь технику

В связи с российскими ракетными обстрелами энергосистемы Украины в нашей стране действуют, как аварийные, так и плановые отключения света. Многие граждане с нетерпением ждут возобновления электроснабжения, однако важно запомнить несколько простых правил, которые могут уберечь от перегрузки сети и повторных отключениям, но уже из-за аварии на подстанции.

В Мининтеграции отметили, что после включения света гражданам не нужно спешить сразу пользоваться всеми имеющимися в квартире мощными электроприборами.

"Это может привести к перегрузке сети и повторному исчезновению света в доме, но теперь уже не из-за стабилизационного отключения, а из-за банальной аварии на подстанции", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве дали подробную инструкцию того, как включать электроприборы после стабилизационных отключений, чтобы не навредить технике:

Если электричество выключено, извлеките из розетки энергоемкие приборы (стиральные машины, чайники, бойлеры, электроплиты). Также выключите свет.

Когда электроснабжение возобновится, не включайте одновременно все приборы. Пользуйтесь ими поочередно.

Если у вашей техники есть таймеры отключения – запрограммируйте их на работу в ночное время с 00:00 до 06:00.

Не включайте электродвигатели и насосные станции сразу. Следует подключить их к сети не ранее чем через 20 минут, так как они имеют чрезвычайно высокую нагрузку на электросети во время пуска.

Также желательно отказаться от внешнего освещения фасадов, офисов, ресторанов, торговых центров.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать эффективный обогреватель, который поможет согреться в условиях отключения света и отопления.

Также мы сообщали о том, как сделать мини-обогреватель, который поможет как согреться, так и приготовить пищу.