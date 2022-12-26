Українці на новорічні свята отримають світло без перебоїв: у Міненерго назвали умову

Зрештою, все залежатиме від дій окупантів

Російські окупанти можуть спробувати завдати чергового масованого ракетного удару в період новорічних свят, проте якщо цього не станеться, то українці зможуть отримати невеликий сюрприз.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин міністр енергетики Герман Галущенко, якщо окупанти не намагатимуться вивести енергосистему з ладу, то українці зможуть насолодитися кількома днями без відключень світла.

Відповідаючи на запитання про те, чи українці можуть розраховувати на це в новорічний період, глава Міненерго відповів ствердно.

"Зараз вся енергетична галузь працює 24/7, і результати її роботи є абсолютно очевидними. Ми моніторимо ситуацію цілодобово, працюють енергетики, працюють відповідні штаби, і ми бачимо, як покращується ситуація в енергосистемі", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Галущенко говорив, що навіть якщо росіяни перестануть обстрілювати об’єкти енергетики, то пересічні українці перестануть відчувати проблеми через відключення світла лише до літа 2023 року.

При цьому найбільш явною проблема з електрикою залишається в Києві, де через обстріл було виведено з ладу 60% трансформаторів.