Не все и сразу: когда и как подключать приборы к сети после появления света

Советы, которые помогут уберечь вашу технику

Из-за длительных отключений электричества, сразу после появления многие все как можно быстрее начинают подключать все приборы к сети: ставить телефоны/ноутбуки/планшеты на зарядки, подключать чайники, плиты и прочие бытовые приборы, и т.д. Однако можно ли так делать?

Как отметили в Мининтеграции, такие поспешные решения могут лишь навредить вашему кошельку, ведь техника может сломаться, и вам придется тратиться на новую. Чтобы этого избежать лучше придерживаться нескольких простых правил.

Как правильно включать бытовые приборы после обновления электроснабжения

Во-первых, еще после того, как электричество пропало, стоит выключить из розеток все энергоемкие приборы и выключить свет.

После, когда электричество появится, все приборы сразу включать не нужно, особенно одновременно. Желательно пользоваться ими поочередно.

Также не стоит включать сразу электродвигатели и насосные станции. Подождите 20 минут, и только потом подключайте их к сети.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать эффективный обогреватель, который поможет согреться в условиях отключения света и отопления.

Также мы сообщали о том, как сделать мини-обогреватель, который поможет как согреться, так и приготовить пищу.