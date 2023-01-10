Как уменьшить цифры в платежках за свет: в Кабмине объяснили механизм

В правительстве рассчитывают, что украинцы заменят в своих домах 50 миллионов устаревших лампочек

В украинском Кабмине рассказали, каким способом каждый гражданин может существенно уменьшить свои счета за электроэнергию, а также сделать свой вклад в стабильную работу энергосистемы. Этому должна помочь новая программа по бесплатному обмену ламп накаливания на новые LED-лампы.

Каждая лампочка накаливания потребляет от 60 до 100 ватт, в то время как LED-лампочка – только четыре – пять ватт, то есть в пятнадцать раз меньше. Например, если семья из трех человек будет использовать пять ламп накаливания на протяжении пяти часов в день, то только за освещение ей придется заплатить 180 гривен в месяц.

Помочь украинцам побороть старые энергетические привычки и начать экономить на освещении должна помочь новая программа по обмену лампочек, старт которой был назначен на январь 2023 года. Таким образом, учитывая, что замена ламп накаливания на новые LED-лампы будет бесплатной, то ежемесячная чистая экономия составит около 150 гривен. При этом в Минэкономики подсчитали, что в моменты пиковых нагрузок наша страна будет потреблять на 7-10% меньше электроэнергии.

Как получить LED-лампы

Обменять лампочки можно будет в отделениях "Укрпочты". Один совершеннолетний человек сможет обменять пять лампочек. Еще можно будет оставить заявку на обмен на портале "Дія", а потом уже посетить отделение почты и забрать LED-лампочки.

"Мы сделаем программу достаточно длинной для того, чтобы все граждане Украины, желающие заменить лампочки, могли воспользоваться этой возможностью. Точно — январь, февраль, март", — сказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко .

Правительство рассчитывает, что за это время украинцы заменят в своих домах 50 миллионов устаревших лампочек. Известно, что замену тридцати миллионов лампочек профинансирует Европейский Союз в качестве гуманитарной помощи.

При этом стоит отметить, что анонсированная программа должна была стартовать с января, но по состоянию на начало месяца точная дата запуска так и не стала известна. Тогда Минэкономики объяснили, что программа действительно стартует в январе, однако точная дата ее запуска пока не определена из-за того, что механизм обмена еще находится в стадии разработки, а также продолжается формализация всех необходимых для запуска процедур.

Напомним, ранее мы писали о том, что энергетик Михаил Гончар дал прогноз по отключениям света в 2023 году.