Украинцам предложили бесплатно заменить лампы накаливания на новые LED-лампы: зачем это нужно

Всего планируют заменить 50 миллионов ламп

Министерство экономики Украины в целях сокращения потребления электричества в пиковые периоды предложило жителям нашей страны бесплатно заменить лампы накаливания на светодиодные.

Как передает Liga, об этом рассказала глава ведомства Юлия Свириденко после того, как Еврокомиссия пообещала передать Украине 30 миллионов лампочек.

Она отметила, что в рамках этой инициативы планируют заменить около 50 миллионов лампочек в разных регионах Украины.

Разница заключается в том, что обычная лампа накаливания потребляет 60 Вт электричества, а современная LED-лампа всего 4 Вт. То есть, согласно подсчетам министерства, в моменты пиковых нагрузок Украина будет потреблять на 7-10% меньше электроэнергии.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 50 миллионов лампочек позволят сэкономить 1 ГВт электричества, что является годовым производством одной АЭС.

В Минэкономики же обещают, что инструкция по замене лампочек будет обнародована в ближайшее время, а порядок действий будет максимально простым.

Как сообщалось ранее, из-за российских массовых ракетных ударов, по всей Украине начались ощущаться перебои с электричеством. При этом оперативную подачу электрики не могут восстановить не только из-за повреждений инфраструктуры, но и из-за резкого увеличения потребления и как следствие перегруза сети.