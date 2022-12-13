Українцям запропонували безкоштовно замінити лампи розжарювання на нові LED-лампи: навіщо це потрібно

Загалом планують замінити 50 мільйонів ламп

Міністерство економіки України з метою скорочення споживання електрики у пікові періоди запропонувало мешканцям нашої країни безкоштовно замінити лампи розжарювання на світлодіодні.

Як передає Liga, про це розповіла глава відомства Юлія Свириденко після того, як Єврокомісія пообіцяла передати Україні 30 мільйонів лампочок.

Вона зазначила, що у рамках цієї ініціативи планують замінити близько 50 мільйонів лампочок у різних регіонах України.

Різниця полягає в тому, що звичайна лампа розжарювання споживає 60 Вт електрики, а сучасна LED-лампа лише 4 Вт. Тобто, згідно з підрахунками міністерства, у моменти пікових навантажень Україна споживатиме на 7-10% менше електроенергії.

Своєю чергою, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що 50 мільйонів лампочок дозволять заощадити 1 ГВт електрики, що є річним виробництвом однієї АЕС.

У Мінекономіки ж обіцяють, що інструкцію щодо заміни лампочок буде оприлюднено найближчим часом, а порядок дій буде максимально простим.

Як повідомлялося раніше, через російські масові ракетні удари по всій Україні почали відчуватися перебої з електрикою. При цьому оперативну подачу електрики не можуть відновити не тільки через пошкодження інфраструктури, а й через різке збільшення споживання та як наслідок перевантаження мережі.