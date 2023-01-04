Что-то пошло не так: появилась проблема с анонсированной Зеленским энергетической программой

Механизм обмена еще не разработан

Программу обмена старых ламп накаливания на новые LED-лампы в Украине запустят в январе текущего года. Однако точная дата запуска до сих пор не названа.

В Министерстве экономики до сих пор не смогли определиться с механизмом куда и как подавать заявки на бесплатную замену ламп накаливания на светодиодные. Письмо об этом разослал пресс-центр Минэкономики, передает The Page.

"Хотели бы внести ясность: программа действительно стартует в январе, однако точная дата ее запуска пока не определена. Механизм обмена еще находится в стадии разработки, продолжается формализация всех необходимых для запуска процедур", — отмечают в министерстве.

Кроме того, в Минэкономики обещали провести презентацию данной программы совместно с Министерством цифровой трансформации и АО "Укрпочта".

Отметим, что ранее в Офисе президента после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен информировали, что в январе Украина уже получит первые 15 млн LED-ламп в рамках помощи. В рамках этой инициативы планируют заменить около 50 миллионов лампочек в разных регионах Украины.

В чем суть: обычная лампа накаливания потребляет 60 Вт электричества, а современная LED-лампа всего 4 Вт. Таким образом, в моменты пиковых нагрузок наша страна будет потреблять на 7-10% меньше электроэнергии.

В сети уже успели отреагировать на информацию Минэкономики о том, что точная дата запуска программы пока неизвестна.

Так, пошутил на своей странице в Facebook по этому поводу украинский военный.

В комментариях под постом пользователи подхватили волну шуток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар сделал прогноз по отключениям света в Украине в 2023 году.