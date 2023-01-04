Щось пішло не так: з'явилася проблема з анонсованою Зеленським енергетичною програмою

Механізм обміну ще не розроблено

Програму обміну старих ламп розжарювання на нові LED-лампи в Україні запустять у січні цього року. Однак точну дату запуску поки не визначено.

У Міністерстві економіки досі не змогли визначитися з механізмом, куди і як подавати заявки на безкоштовну заміну ламп розжарювання на світлодіодні. Лист про це надіслав пресцентр Мінекономіки, передає The Page.

"Хотіли б внести ясність: програма справді стартує в січні, однак точну дату її запуску поки що не визначено. Механізм обміну ще перебуває в стадії розробки, триває формалізація всіх необхідних для запуску процедур", — зазначають у міністерстві.

Крім того, у Мінекономіки обіцяли провести презентацію цієї програми спільно з Міністерством цифрової трансформації та АТ "Укрпошта".

Зазначимо, що раніше в Офісі президента після розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн інформували, що у січні Україна вже отримає перші 15 млн LED-ламп в рамках допомоги. Загалом у рамках цієї ініціативи планують замінити близько 50 мільйонів лампочок у різних регіонах України.

У чому суть: звичайна лампа розжарювання споживає 60 Вт електрики, а сучасна LED-лампа лише 4 Вт. Таким чином, у моменти пікових навантажень наша країна споживатиме на 7-10% менше електроенергії.

У мережі вже встигли відреагувати на інформацію Мінекономіки про те, що точна дата запуску програми поки що залишається невідомою.

Так, пожартував на своїй сторінці у Facebook із цього приводу український військовий.

У коментарях під постом користувачі підхопили хвилю жартів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт з питань енергетики Михайло Гончар зробив прогноз щодо відключень світла в Україні у 2023 році.