"Не варто мати ілюзій": енергетик дав прогноз щодо відключень світла у 2023 році

Ворог продовжує завдавати ударів по важливих об’єктах в Україні

2023 року в Україні триватимуть відключення електроенергії в будинках. Вони можуть стати як менш тривалими, так і більш тривалими за часом. Варто враховувати, що російські окупанти не припинили обстрілювати об’єкти енергосистеми нашої країни та продовжуватимуть використовувати для атак зимовий період.

Українцям не варто мати ілюзій щодо того, що варто перечекати зиму, а навесні нібито вдасться все відновити. Справа не лише у виконанні величезних обсягів робіт, ввезенні обладнання (якого ще немає), а й у тому, що російські обстріли поки що не завершені. Таку думку "Главреду" висловив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт із питань енергетики Михайло Гончар.

"Зрозуміло, що вони (російські атаки, — Ред.) матимуть місце і протягом зимового періоду, тому нам по суті доведеться створювати нову конфігурацію енергосистеми. Тому що традиційна конфігурація, яка фактично є пострадянською спадщиною, переважно знищена, і в умовах війни її не вдасться повністю відновити", — сказав експерт.

За його словами, в таких умовах спроба все відновити буде певною мірою марнотратством, оскільки зберігатимуться ризики повторного знищення.

"Тобто наступного року нам доведеться перебиватися тимчасовими схемами з усіма наслідками. Те, що ми бачимо зараз – менш чи більш довготривалі відключення – продовжуватиметься", – наголосив Гончар.

Експерт вважає, що говорити про відновлення, а точніше створення нової конфігурації об’єднаної енергосистеми можна буде вже після війни. Тобто коли для нашої країни більше не буде загроз ракетних ударів.

"Або коли ворог буде змушений припинити свої удари, оскільки ми діятимемо за принципом "підстанція за підстанцію"", — підсумував Михайло Гончар.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що українці на період новорічних свят можуть отримати світло без перебоїв. Однак для цього є певна умова.