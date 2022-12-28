"Не стоит питать иллюзий": энергетик дал прогноз по отключениям света в 2023 году

Враг продолжает наносить удары по важным объектам в Украине

В 2023 году в Украине будут продолжаться отключения электроэнергии в домах. Они могут стать как менее длительными, также и более долгими по времени. Стоит учитывать, что российские оккупанты не прекратили обстреливать объекты энергосистемы нашей страны и будут продолжать использовать для атак зимний период.

Украинцам не стоит питать иллюзий относительного того, что стоит переждать зиму, а весной якобы удастся всё восстановить. Дело не только в выполнении огромных объемов работ, ввозе оборудования (которого еще нет), но и в том, что российские обстрелы пока еще не завершены. Такое мнение "Главреду" высказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

"Понятно, что они (российские атаки, — Ред.) будут иметь место и в течение зимнего периода, поэтому нам по сути придется создавать новую конфигурацию энергосистемы. Потому что традиционная конфигурация, которая, фактически, является постсоветским наследием, преимущественно уничтожена, и в условиях войны ее не удастся полностью восстановить", — сказал эксперт.

По его словам, в таких условиях попытка все восстановить будет в определенной степени расточительством, так как будут сохраняться риски повторного уничтожения.

"То есть в следующем году нам придется перебиваться временными схемами со всеми последствиями. То, что мы видим сейчас – менее или более долговременные отключения – будет продолжаться", — подчеркнул Гончар.

Эксперт считает, что говорить о восстановлении, а точнее создании новой конфигурации объединенной энергосистемы, можно будет уже после войны. То есть, когда для нашей страны больше не будет угроз ракетных ударов.

"Или когда враг будет вынужден прекратить свои удары, поскольку мы будем действовать по принципу "подстанция за подстанцию"", — подытожил Михаил Гончар.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что украинцы на период новогодних праздников могут получить свет без перебоев. Однако для этого есть определенное условие.