Радоваться рано: в "Укрэнерго" предупредили о фейках по поводу отмены аварийных отключений света

В "Укрэнерго" намекают, что фейк об отключениях распространяют россияне

Дефицит мощности в энергосистеме Украины остается существенным. Из-за этого в некоторых регионах 26 декабря ввели экстренные отключения света. Однако в сети распространяют ложную информацию о том, что перебоев со светом больше не будет.

В "Укрэнерго" объяснили, почему это фейк.

В сети появилась информация о том, что что в Украине якобы отменили аварийные отключения электроэнергии. Но это не является правдой, так как дефицит мощности в энергосистеме Украины остается существенным.

"Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", — сообщили в "Укрэнерго".

Также в организации напомнили, что аварийные отключения — это вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме. Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения атак на украинскую энергосистему.

В фейковом сообщении также была ссылка на ненастоящую страницу "Укрэнерго". Украинцам напомнили, что у организации только одна страница в Фейбсуке и официальный Telegram-канал.

"Любое другое, созданное под нашим логотипом в этих соцсетях, является фейком и российским ИПСО. Увидите новый подлог — пожалуйста, сообщайте нам", — предупредили в "Укрэнерго".

Ранее мы рассказывали о том, когда в Украине прекратят отключать свет. В Минэнерго сделали прогноз.