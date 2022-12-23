"Ситуация сложная": Кличко о графиках отключения света в Киеве и работе транспорта

Россияне существенно повредили энергосистему Киева

В Минэнерго рассказали о том, когда в Украине прекратят отключать свет. Однако жителям Киева по-прежнему не озвучивают утешительных прогнозов.

О ситуации с электроснабжением в столице рассказал мэр Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

По его словам, о возвращении к четким графикам отключения света речи пока что не идет. Ситуация очень сложная после недавних атак россиян. Дополнительные разрушения оставили полностью без света некоторые районы Киева.

"Делаем все, чтобы устранить повреждения, быстро это не делается. Нужно восстановить трансформаторы, везем оборудование с запада, чтобы восстановить электроснабжение. Очень сложная ситуация, но мы решаем этот вопрос и с каждым днем улучшается электроснабжение", — сказал Виталий Кличко.

Также он добавил, что из-за дефицита электроэнергии было принято решение о прекращении работы трамваев и троллейбусов в Киеве. По их маршрутам уже курсируют автобусы.

"Чтобы обеспечить перевозку киевлян на маршрутах, где ездили трамваи и троллейбусы, мы выпустили 222 автобуса. Это дополнительных 38 автобусных маршрутов взамен троллейбусам. И 17 – на замену трамваев", — добавил мэр столицы.

Всего на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. Это весь подвижной состав автобусов, которые есть в автопарках Киева. Также перевозки обеспечивают и частные перевозчики – на 98 маршрутах работают всего 846 автобусов.

Что касается работы метро, то его работу не прекращали. На сегодняшний день открыто 50 станций из 52. Две станции — "Гидропарк" и "Днепр" — временно закрыты.

Ранее мы рассказывали о том, что в Киеве зарегистрировали самый энергосберегающий дом. В многоэтажке есть источники альетрнативного отопления и водоснабжения.