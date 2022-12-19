Пять уловок на кухне, чтобы сэкономить электроэнергию: это сократит ваши расходы на коммуналку

Следуйте простым правилам, чтобы потреблять меньше электроэнергии

В связи подорожанием тарифов и аварийными перебоями электричества многие семьи ищут способы сэкономить электроэнергию, а соответственно и сохранить свои средства за оплату коммунальных услуг. Буквально напичкана бытовой техникой одна из главных комнат в любом жилище – кухня, на которую стоит обратить особое внимание при экономии света.

Пять изменений на кухне помогут уменьшить счета за коммуналку, в том числе один удачный лайфхак с морозильной камерой, пишет издание Express. Эти простые советы при использовании кухонной техники очень легко реализовать.

Заполните морозильную камеру

Поддержание холодной температуры воздуха требует больше энергии, чем охлаждение продуктов. Заполняйте морозильник едой или даже газетами. Однако не заблокируйте вентиляционные отверстия.

Используйте большие сковороды и кастрюли

Меняйте сковородки меньшего размера на большие при использовании варочной панели для жидкостей. Благодаря большей площади поверхности они нагреваются быстрее, а значит, вы будете использовать варочную панель меньшее количество времени. Хороший вариант – посуда из меди, такая скастрюля нагреется быстрее, чем нержавеющая сталь и чугун.

Используйте в духовке стеклянную или керамическую посуду

Стеклянные или керамические формы для запекания лучше сохраняют тепло, чем их металлические аналоги, что делает их более эффективными, они быстрее готовят пищу. Меньше времени в духовке означает меньшее потребления энергии, что в долгосрочной перспективе экономит ваши деньги. Если есть возможность, лучше использовать микроволновую печь для разогрева пищи, потому что она потребляет меньше энергии, чем духовка.

Выключите приборы в режиме ожидания

Полное отключение бытовой техники может помочь сэкономить энергию. Многие электроприборы поглощают энергию, даже если вы ими не пользуетесь. Не забывайте вынимать вилки из розеток.

Проверьте температуру в холодильнике

Поскольку холодильник работает круглосуточно и без выходных, время от времени стоит проверять температуру в вашем холодильнике, чтобы она не была слишком высокой или низкой, что может привести к быстрой порче продуктов. Слишком низкая температура может означать, что вы тратите энергию впустую и даже можете заморозить такие продукты, как молоко и овощи, но недостаточно низкая температура означает, что ваши продукты не будут храниться долго. Молоко может храниться до 10 дней при 4°C, но только семь дней при 7°C. Температура в холодильнике должна быть установлена между 3°C и 4°C, чтобы продукты оставались свежими как можно дольше. Если вы не уверены, купите термометр для холодильника в центре прибора и оставьте его на 24 часа, сняв показания и соответствующим образом отрегулировав шкалу температуры.

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