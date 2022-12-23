"Ситуація складна": Кличко про графіки відключення світла в Києві та роботу транспорту

Росіяни суттєво пошкодили енергосистему Києва

У Міненерго розповіли, коли в Україні припинять відключати світло. Проте мешканцям Києва, як і раніше, не озвучують втішних прогнозів.

Про ситуацію із електропостачанням у столиці розповів мер Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, про повернення до чітких графіків відключення світла наразі не йдеться. Ситуація є дуже складною після недавніх атак росіян. Додаткові руйнування залишили без світла деякі райони Києва.

"Робимо все, щоб усунути пошкодження, швидко це не робиться. Потрібно відновити трансформатори, веземо обладнання із заходу, щоб відновити електропостачання. Дуже складна ситуація, але ми вирішуємо це питання і з кожним днем покращується електропостачання", — сказав Віталій Кличко.

Також він додав, що через дефіцит електроенергії було ухвалено рішення про припинення роботи трамваїв та тролейбусів у Києві. Їхніми маршрутами вже курсують автобуси.

"Щоб забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї та тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів замість тролейбусів. І 17 – на заміну трамваїв", — додав мер столиці.

Загалом на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Це весь рухомий потяг автобусів, які є в автопарках Києва. Також перевезення забезпечують і приватні перевізники – на 98 маршрутах працюють лише 846 автобусів.

Щодо роботи метро, то його роботу не припиняли. На сьогоднішній день відкрито 50 станцій із 52. Дві станції — "Гідропарк" та "Дніпро" — тимчасово закриті.

Раніше ми розповідали про те, що у Києві зареєстрували найенергозберігаючіший будинок. У багатоповерхівці є джерела альтернативного опалення та водопостачання.