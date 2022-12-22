Воїни світла: титанічну роботу українських енергетиків показали на відео

Українським енергетикам вдалося відновити електропостачання на 78% пошкоджених високовольтних підстанціях

Поки російські окупанти роблять все можливе для того, щоб занурити Україну в темряву, наші енергетики роблять величезну роботу, намагаючись повернути українцям світло в будинки в найкоротший термін. Сьогодні, 22 грудня, у країні відзначають день наших героїв енергетичного фронту – День енергетика.

З початку повномасштабної війни, після тисячі ракетних ударів та дронів по українських містах, нашими енергетиками було частково відновлено електропостачання на 78% пошкоджених росіянами високовольтних підстанцій та 62% ліній електропередачі. Про це пише "Укренерго".

"Це тисячі елементів складного обладнання та сотні кілометрів проводів, які потрібно з’єднати у потрібних місцях за будь-яких умов, щоб швидко відновити живлення. А це кілометри бездоріжжя, негода, безсонні ночі та ризики обстрілу у будь-який момент", — йдеться у повідомленні.

За цим стоїть щоденна виснажлива робота енергетиків, кожного на своєму місці. Сьогодні вони залишаються єдиними у своїх діях. Їхнє головне завдання — протистояти ворогові на енергетичному фронті та повертати світло до будинків українців якнайшвидше.

Нагадаємо, раніше генеральний директор YASNO Сергій Коваленко пояснив, чому у столиці України зараз найважча ситуація зі світлом. За його словами, покращити ситуацію може, коли закінчаться ремонтні роботи та запрацює вся схема перепідключення, але якщо продовжаться обстріли, сценарій буде іншим.