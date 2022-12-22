З Днем енергетика 2022 року! Найкращі привітання, картинки та листівки

Цікаво, що своє професійне свято енергетики відзначають у найкоротший день року

У четвер, згідно з календарем свят на грудень-2022, 22 грудня відзначається професійне свято людей, які зараз роблять усе можливе, щоб у будинку кожного українця було світло — День енергетика України.

Зазначимо, що традиція святкування цього дня з’явилася ще наприкінці 80-х, проте офіційно свято з’явилося лише 1993 року. Згідно з Указом Президента України №522/93 на підтримку ініціативи працівників енергетики та електротехнічної промисловості країни 22 грудня стало святом усіх енергетиків.

У такий непростий час, коли російська армія обстрілює енергетичну інфраструктуру України, ці люди, незважаючи ні на що, працюють і роблять все можливе, щоб у наших будинках було світло. Обов’язково знайдіть буквально хвилин, щоб привітати своїх знайомих енергетиків зі своїм святом, а вітальні картинки та листівки від Телеграфу вам у цьому допоможуть.

Привітання з Днем Енергетика 2022: картинки та листівки

Як повідомляв "Телеграф", сьогодні ми відзначаємо ще одне свято – День Анни. "Телеграф" розповідав, що не можна робити цього дня, а також підготував для вас гарні листівки зі святом.