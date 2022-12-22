День зачатия Пресвятой Богородицы: главные запреты и опасности дня
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Это один из больших христианских праздников, знаменующий начало подготовки человечества к приходу Мессии
22 декабря христиане отмечают большой церковный праздник – день зачатия Святой Богородицы. Считается, что родители Девы Марии Анна и Иоаким долго не могли зачать ребенка и только на старости лет им явился ангел, который сообщил, что вскоре у них появится дочь.
Католики считают, что зачатие Марии было непорочным и она была безгрешной, тогда как по православным догмам Марию зачали так же, как и всех людей, рассказывает УНИАН.
Кстати, часто на эту дату выпадает день зимнего солнцестояния – самая длинная ночь в году. Наши предки верили, что именно в этот день солнце борется с тьмой, и, чтобы ему помочь в этой битве, в печи на целый день разжигали огонь.
22 декабря – традиции и обычаи дня
В народе этот день также известен как День святой Анны. На этот праздник принято молиться к святой об исцелении от бесплодия.
А еще 22 декабря — это день чудотворной иконы Божией Матери "Неожиданная радость", под которой чаще всего и молятся об исцелении от душевных недугов, возвращении заблудших, искуплении грехов, а также о детях и об их появлении.
Своим праздником 22 декабря считали когда-то и пчеловоды. После утренней службы в церкви они шли к своим ульям. Там шевелили каждый из них и читали специальный заговор. Считалось, что этот ритуал поможет получить в будущем году много меда.
В этот день наши предки старались из дома не выходить без особой нужды. Мол, по вечерам дикие звери собираются в стаи и нападают на людей.
Что нельзя делать в День зачатия Пресвятой Богородицы
В первую очередь, запреты касаются беременных. Им нельзя:
- браться за тяжелый труд;
- есть мясо и молочные продукты;
- выходить из дома.
Также в этот день нельзя обижать и дразнить животных.
Народные приметы на 22 декабря
- Ясный солнечный день сулит морозный и снежный Новый год.
- Пасмурный день обещает теплый Новый год с оттепелью.
- Много инея на деревьях – к хорошему урожаю в следующем сезоне.
- Говорили: какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря, а какая Анна до ночи, такая и зима к самой весне.
- Если идет дождь – всю весну будет дождь.
- Тихий и безветренный день – на хороший урожай садовых культур.
Ранее мы сообщали о праздниках, которые украинцы будут отмечать в декабре-январе.