День зачатия Пресвятой Богородицы: главные запреты и опасности дня

Это один из больших христианских праздников, знаменующий начало подготовки человечества к приходу Мессии

22 декабря христиане отмечают большой церковный праздник – день зачатия Святой Богородицы. Считается, что родители Девы Марии Анна и Иоаким долго не могли зачать ребенка и только на старости лет им явился ангел, который сообщил, что вскоре у них появится дочь.

Католики считают, что зачатие Марии было непорочным и она была безгрешной, тогда как по православным догмам Марию зачали так же, как и всех людей, рассказывает УНИАН.

Кстати, часто на эту дату выпадает день зимнего солнцестояния – самая длинная ночь в году. Наши предки верили, что именно в этот день солнце борется с тьмой, и, чтобы ему помочь в этой битве, в печи на целый день разжигали огонь.

22 декабря – традиции и обычаи дня

В народе этот день также известен как День святой Анны. На этот праздник принято молиться к святой об исцелении от бесплодия.

А еще 22 декабря — это день чудотворной иконы Божией Матери "Неожиданная радость", под которой чаще всего и молятся об исцелении от душевных недугов, возвращении заблудших, искуплении грехов, а также о детях и об их появлении.

Своим праздником 22 декабря считали когда-то и пчеловоды. После утренней службы в церкви они шли к своим ульям. Там шевелили каждый из них и читали специальный заговор. Считалось, что этот ритуал поможет получить в будущем году много меда.

В этот день наши предки старались из дома не выходить без особой нужды. Мол, по вечерам дикие звери собираются в стаи и нападают на людей.

Что нельзя делать в День зачатия Пресвятой Богородицы

В первую очередь, запреты касаются беременных. Им нельзя:

браться за тяжелый труд;

есть мясо и молочные продукты;

выходить из дома.

Также в этот день нельзя обижать и дразнить животных.

Народные приметы на 22 декабря

Ясный солнечный день сулит морозный и снежный Новый год.

Пасмурный день обещает теплый Новый год с оттепелью.

Много инея на деревьях – к хорошему урожаю в следующем сезоне.

Говорили: какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря, а какая Анна до ночи, такая и зима к самой весне.

Если идет дождь – всю весну будет дождь.

Тихий и безветренный день – на хороший урожай садовых культур.

Ранее мы сообщали о праздниках, которые украинцы будут отмечать в декабре-январе.