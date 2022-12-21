Привітання з Різдвом 2022: картинки та листівки з побажаннями миру та перемоги

Обов’язково привітайте своїх рідних та близьких із цим важливим святом.

У неділю, 25 грудня, згідно з церковним календарем, усі християни західного обряду, а також низка православних церков, у тому числі й Україна, відзначають Різдво Христове за григоріанським календарем. Це головне свято християн всього світу, тому до нього ставляться з великою повагою.

У цей час віряни причащаються і сповідуються, а також дотримуються суворого посту, який завершується 24 грудня у християн західного обряду, коли в небі сходить перша вечірня зірка (у православних східного обряду пост закінчується 6 січня).

25 грудня зі святом вітають своїх близьких, друзів, сусідів, колег. "Телеграф" зробив добірку гарних листівок та картинок з Різдвом 25 грудня з побажаннями миру, добра та перемоги, адже зараз це найголовніше бажання всіх українців.

Привітання з Різдвом 25 грудня: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Різдво та Новий рік. Також у нас є добірка простих колядок, які легко запам’ятовуються.