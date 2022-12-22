З днем ангела, Анно! Яскраві привітання з іменинами, картинки та листівки українською мовою

Носії цього імені дуже добрі, чуйні, чесні та добродушні

У четвер, 22 грудня, православна церква вшановує пам’ять праведної Анни Пророчиці, а це означає, що всі дівчата, яких назвали іменем святої відзначають свої іменини. Зазначимо, що свята Анна є єдиною жінкою Нового Завіту, яку назвали Пророчицею.

Анна — це ім’я з давньоєврейським корінням, яке в перекладі з івриту означає "милість", "сила", "благодать", "хоробрість". Дівчата, яких назвали Анею, дуже веселі та товариські. Вони легко йдуть на контакт, і можуть порозумітися практично з кожним. Однак якщо Анни бачать, що їхньою добротою і безкорисливістю нахабно користуються і зловживають ним, вони можуть і "вжалити".

Ім’я Анна — одне з найпоширеніших у світі, тому, напевно, кожному є кого привітати сьогодні. "Телеграф" зібрав для вас найяскравіші вітальні картинки та листівки українською мовою.

Привітання з днем ангела Анни у картинках

Раніше "Телеграф" писав, які свята українці відзначають у грудні 2022 року.