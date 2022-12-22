С Днем энергетика 2022! Лучшие поздравления, картинки и открытки

Интересно, что свой профессиональный праздник энергетики отмечают в самый короткий день в году

В четверг, согласно календарю праздников на декабрь-2022, 22 декабря отмечается профессиональный праздник людей, которые сейчас делают все возможное, чтобы в доме у каждого украинца был свет — День энергетика Украины.

Отметим, что традиция празднования этого дня появилась еще в конце 80-х, однако официально праздник появился лишь в 1993 году. Согласно Указу Президента Украины № 522/93 в поддержку инициативы работников энергетики и электротехнической промышленности страны 22 декабря стало праздником всех энергетиков.

В столь непростое время, когда российская армия обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины, эти люди несмотря ни на что работают и делают все возможное, чтобы в наших домах был свет. Обязательно найдите буквально минут, чтобы поздравить своих знакомых энергетиков с их праздником, а поздравительные картинки и открытки от Телеграфа вам в этом помогут.

Поздравления с Днем Энергетика 2022: картинки и открытки

Как сообщал "Телеграф", сегодня мы отмечаем еще один праздник — День Анны. "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать в этот день, а также подготовил для вас красивые открытки с праздником.