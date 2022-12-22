С днем ангела, Анна! Яркие поздравления с именинами, картинки и открытки на украинском языке

Носительницы этого имени очен добрые, отзывчивые, честные и добродушные

В четверг, 22 декабря православная церковь почитает память праведной Анны Пророчицы, а это значит, что все девушки, которых назвали именем святой отмечают свои именины. Отметим, что святая Анна является единственной женщиной Нового Завета, которая названа Пророчицей.

Анна — это имя с древнееврейскими корнями, которое в переводе с иврита означает "милость", "сила", "благодать", "храбрость". Девушки, которых назвали Аней, очень веселые и общительные. Они легко идут на контакт, и могут поладить практически с каждым. Однако если Анны видят, что их добротой и бескорыстием нагло пользуются и злоупотребляют им, они могут и "ужалить".

Имя Анна — одно из самых распространенных в мире, поэтому наверняка каждому есть кого поздравить сегодня. "Телеграф" собрал для вас самые яркие поздравительные картинки и открытки на украинском языке.

Поздравления с днем ангела Анны в картинках

Ранее "Телеграф" писал, какие праздники украинцы отмечают в декабре 2022 года.