Поздравления с Рождеством 2022: картинки и открытки с пожеланиями мира и победы

Обязательно поздравьте своих родных и близких с этим важным праздником.

В воскресенье, 25 декабря, согласно церковному календарю, все христиане западного обряда, а также ряд православных церквей, в том числе и Украина, отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю. Это главный праздник христиан всего мира, поэтому к нему относятся с большим уважением.

В это время верующие причащаются и исповедуются, а также соблюдают строгий пост, который завершается 24 декабря у христиан западного обряда, когда в небе восходит первая вечерняя звезда (у православных восточного обряда пост заканчивается 6 января).

25 декабря с праздником поздравляют своих близких, друзей, соседей, коллег. "Телеграф" сделал подборку красивых открыток и картинок с Рождеством 25 декабря с пожеланиями мира, добра и победы, ведь сейчас это самое главное желание всех украинцев.

Поздравления с Рождеством 25 декабря: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода на Рождество и Новый год. Также у нас есть подборка простых колядок, которые легко запоминаются.