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Воины света: титанический труд украинских энергетиков показали на видео

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
Отключения света
Отключения света. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Украинским энергетикам удалось возобновить электроснабжение на 78% поврежденных высоковольтных подстанциях

Пока российские оккупанты делают все возможное для того, чтобы погрузить Украину во тьму, наши энергетики проделывают огромную работу, стараясь вернуть украинцам свет в дома в кратчайшие сроки. Сегодня, 22 декабря, в стране отмечают день наших героев энергетического фронта — День энергетика.

С начала полномасштабной войны, после тысячи ракетных ударов и дронов по украинским городам, нашими энергетиками было частично возобновлено электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанциях и 62% линий электропередачи. Об этом пишет "Укрэнерго".

"Это тысячи элементов сложного оборудования и сотни километров проводов, которые нужно соединить в нужных местах при любых условиях, чтобы быстро восстановить питание. А это километры бездорожья, непогода, бессонные ночи и риски обстрела в любой момент", — говорится в сообщении.

За этим стоит ежедневная изнурительная работа энергетиков, каждого на своем месте. Сегодня они остаются едиными в своих действиях. Их главная задача — противостоять врагу на энергетическом фронте и возвращать свет в дома украинцев как можно скорее.

Напомним, ранее генеральный директор YASNO Сергей Коваленко объяснил, почему в столице Украины сейчас самая тяжелая ситуация со светом. По его словам, улучшиться ситуация может, когда закончатся ремонтные работы и заработает вся схема переподключения, но если продолжатся обстрелы, сценарий будет другим.

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#Украина #Электроэнергия #Энергетики #Свет #День энергетика