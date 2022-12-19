П’ять хитрощів на кухні, щоб заощадити електроенергію: це скоротить ваші витрати на комуналку

Дотримуйтесь простих правил, щоб споживати менше електроенергії

У зв’язку з подорожчанням тарифів та аварійними перебоями електрики багато сімей шукають способи заощадити електроенергію, а відповідно і зберегти свої кошти за оплату комунальних послуг. Буквально напхана побутовою технікою одна з головних кімнат у будь-якому житлі — кухня, на яку варто звернути особливу увагу при економії світла.

П’ять змін на кухні допоможуть зменшити рахунки за комуналку, зокрема один вдалий лайфхак із морозильною камерою, пише видання Express. Ці прості поради під час використання кухонної техніки дуже легко реалізувати.

Заповніть морозильну камеру

Підтримка холодної температури повітря потребує більше енергії, ніж охолодження продуктів. Заповнюйте морозильник їжею чи навіть газетами. Однак не заблокуйте вентиляційні отвори.

Використовуйте великі сковороди та каструлі

Змінюйте сковорідки меншого розміру на великі при використанні варильної панелі для рідин. Завдяки більшій площі поверхні вони нагріваються швидше, а значить, ви використовуватимете варильну панель меншу кількість часу. Хороший варіант — посуд з міді, така скаструля нагріється швидше, ніж нержавіюча сталь та чавун.

Використовуйте в духовці скляний або керамічний посуд

Скляні або керамічні форми для запікання краще зберігають тепло, ніж їх металеві аналоги, що робить їх ефективнішими, вони швидше готують їжу. Менше часу в духовці означає менше споживання енергії, що у довгостроковій перспективі заощаджує ваші гроші. Якщо є можливість, краще використовувати мікрохвильову піч для розігріву їжі, тому що вона споживає менше енергії, ніж духовка.

Вимкніть прилади в режимі очікування

Повне відключення побутової техніки допоможе заощадити енергію. Багато електроприладів поглинають енергію навіть якщо ви ними не користуєтеся. Не забувайте виймати вилки з розеток.

Перевірте температуру в холодильнику

Оскільки холодильник працює цілодобово і без вихідних, час від часу варто перевіряти температуру у вашому холодильнику, щоб вона не була занадто високою або низькою, що може призвести до швидкого псування продуктів. Занадто низька температура може означати, що ви витрачаєте енергію марно і навіть можете заморозити такі продукти, як молоко та овочі, але недостатньо низька температура означає, що ваші продукти не зберігатимуться довго. Молоко може зберігатись до 10 днів при 4°C, але лише сім днів при 7°C. Температура холодильника повинна бути встановлена між 3°C і 4°C, щоб продукти залишалися свіжими якомога довше. Якщо ви не впевнені, придбайте термометр для холодильника в центрі приладу та залиште його на 24 години, знявши показання та відповідним чином відрегулювавши шкалу температури.

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