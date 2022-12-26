Радіти рано: в "Укренерго" попередили про фейки з приводу скасування аварійних відключень світла

В "Укренерго" натякають, що фейк про відключення поширюють росіяни

Дефіцит потужності в енергосистемі України залишається суттєвим. Через це в деяких регіонах 26 грудня ввели екстрені відключення світла. Однак у мережі поширюють неправдиву інформацію про те, що перебоїв зі світлом більше не буде.

В "Укренерго" пояснили, чому це фейк.

У мережі з’явилася інформація про те, що в Україні нібито скасували аварійні відключення електроенергії. Але це не є правдою, оскільки дефіцит потужності в енергосистемі України залишається суттєвим.

"Це спроба розбурхати суспільство неправдивою інформацією", — повідомили в "Укренерго".

Також в організації нагадали, що аварійні відключення — це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва та споживання в енергосистемі. Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення атак на українську енергосистему.

У фейковому повідомленні також було посилання на несправжню сторінку "Укренерго". Українцям нагадали, що в організації лише одна сторінка у Фейбсуку та офіційний Telegram-канал.

"Будь-яке інше, створене під нашим логотипом у цих соцмережах, є фейком і російським ІПСО. Побачте нову підробку — будь ласка, повідомляйте нам", — попередили в "Укренерго".

Раніше ми розповідали, коли в Україні припинять відключати світло. У Міненерго зробили прогноз.