Радіти рано: в "Укренерго" попередили про фейки з приводу скасування аварійних відключень світла
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В "Укренерго" натякають, що фейк про відключення поширюють росіяни
Дефіцит потужності в енергосистемі України залишається суттєвим. Через це в деяких регіонах 26 грудня ввели екстрені відключення світла. Однак у мережі поширюють неправдиву інформацію про те, що перебоїв зі світлом більше не буде.
В "Укренерго" пояснили, чому це фейк.
У мережі з’явилася інформація про те, що в Україні нібито скасували аварійні відключення електроенергії. Але це не є правдою, оскільки дефіцит потужності в енергосистемі України залишається суттєвим.
"Це спроба розбурхати суспільство неправдивою інформацією", — повідомили в "Укренерго".
Також в організації нагадали, що аварійні відключення — це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва та споживання в енергосистемі. Відмовитись від них енергетики зможуть лише після повного припинення атак на українську енергосистему.
У фейковому повідомленні також було посилання на несправжню сторінку "Укренерго". Українцям нагадали, що в організації лише одна сторінка у Фейбсуку та офіційний Telegram-канал.
"Будь-яке інше, створене під нашим логотипом у цих соцмережах, є фейком і російським ІПСО. Побачте нову підробку — будь ласка, повідомляйте нам", — попередили в "Укренерго".
Раніше ми розповідали, коли в Україні припинять відключати світло. У Міненерго зробили прогноз.