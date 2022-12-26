У п’яти областях України запроваджено аварійні відключення світла: де найважче

Дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим

У кількох областях України, а також у столиці було запроваджено аварійні відключення світла в будинках. Це пов'язано з перевищенням лімітів споживання.

Відключення сьогодні, 26 грудня, торкнулися Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Львівської областей та Києва. Про це повідомили у пресслужбі національної енергетичної компанії "Укренерго".

Зазначається, що дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим. Є також обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок сильних пошкоджень магістральних мереж ракетними атаками російських окупантів. До всіх областей доведено ліміти споживання.

На об’єктах генерації та електромережах, які були пошкоджені внаслідок масованих ракетних обстрілів, тривають ремонтні роботи.

"Через масштабність та складність пошкоджень відновлення обладнання та функціонування низки ключових об’єктів потребує значного часу. "Укренерго", генерація та оператори систем розподілу роблять все можливе для покращення ситуації з електропостачанням у країні", — зазначають у компанії.

Водночас в "Укренерго" розуміють наміри ворога та ризики повторних ракетних атак, проте енергетики готові до будь-яких сценаріїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Міненерго пояснили, як і коли припинять відключення світла в Україні.