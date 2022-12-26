В пяти областях Украины введены аварийные отключения света: где тяжелее всего

Дефицит мощности в энергосистеме остается существенным

В нескольких областях Украины, а также в столице были введены аварийные отключения света в домах. Это связано с превышением лимитов потребления.

Отключения сегодня, 26 декабря, коснулись Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Львовской областей и Киева. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Отмечается, что дефицит мощности в энергосистеме остается существенным. Есть также ограничения в системе передачи электроэнергии в результате сильных повреждений магистральных сетей ракетными атаки российских оккупантов. До всех областей доведены лимиты потребления.

На объектах генерации и электросетях, которые были повреждены в результате массированных ракетных обстрелов, продолжаются ремонтные работы.

"Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени. "Укрэнерго", генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране", — отмечают в компании.

В то же время в "Укрэнерго" понимают намерения врага и риски повторных ракетных атак, однако энергетики готовы к любым сценариям.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Минэнерго объяснили, как и когда прекратят отключения света в Украине.