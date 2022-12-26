Світлове шоу: швейцарський художник влаштував справжню казку на Різдво у Києві (фото)

Для створення ілюмінації команда використовує власний генератор

Російські окупанти намагаються занурити Київ у темряву, однак всесвітньо відомий художник зі Швейцарії Гаррі Хофштеттер подарував столиці України справжню різдвяну казку, влаштувавши світлове шоу.

У рамках арт-туру "Різдвяне світло для Надії" Хофштеттер разом із командою з чотирьох осіб він створював 24 та 25 грудня на Андріївській церкві, Національному музеї історії України, дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря та дзвіниці Софійського собору проекції з українськими державними символами, а також абстракції на різдвяну тематику. Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

На Різдво художник підсвітив Костел святого Миколая, Мінкульт, Міністерство закордонних справ та інші будівлі.

Костел Святого Миколая. Фото — Олександр Ткаченко

Міністерство закордонних справ. Фото — Олександр Ткаченко

Проекції, що з’являлися на будівлях у Києві, транслювалися і в прямому ефірі, тому їх можна було бачити в будь-якому куточку України та світу.

Світлове шоу у Києві. Фото — Міністерство культури

Світлове шоу у Києві. Фото — Міністерство культури

Світлове шоу у Києві. Фото — Олександр Ткаченко

"Це дуже символічно, що за часів, коли росія намагається позбавити нас світла, ми спільно з нашими європейськими друзями це світло можемо повернути. Хоча б у такий художній спосіб", – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Світлове шоу у Києві. Фото — Олександр Ткаченко

Світлове шоу у Києві. Фото — Олександр Ткаченко

Зображення окремих проекцій створюються одразу при освітленні на місці у вигляді NFT та розміщуються на платформі Opensea NFT. Гроші, отримані від продажу, підуть на наступну подібну акцію для України від художника.

Світлове шоу у Києві. Фото — Олександр Ткаченко

Світлове шоу у Києві. Фото — Олександр Ткаченко

Подивитися на світлове шоу зібралися сотні городян. У мережі вже почали з’являтися відео різдвяної вистави, яку Києву подарував художник Гаррі Хофштеттер.

Кияни зазначили, що на Залізничному вокзалі художнику також вдалось зробити неймовірну красу.

У мережі вже встигли відреагувати на подарунок художника Києву. Користувачі зазначили, що їм сподобалася робота Хофштеттера та його команди. Сюрприз для столиці справді зміг додати людям різдвяного настрою.

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