Световое шоу: швейцарский художник устроил настоящую сказку на Рождество в Киеве (фото)

Для создания иллюминации его команда использует собственный генератор

Российские оккупанты пытаются погрузить Киев во тьму, однако всемирно известный художник по свету из Швейцарии Гарри Хофштеттер подарил столице Украины настоящую рождественскую сказку, устроив световое шоу.

В рамках арт-тура "Рождественский свет для Надежды" Хофштеттер вместе с командой из четырех человек создавал 24 и 25 декабря на Андреевской церкви, Национальном музее истории Украины, колокольне Михайловского Златоверхого монастыря и колокольне Софийского собора проекции с украинскими государственными символами, вышиванками, подсолнухами, а также абстракциями на рождественскую тематику. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики.

На Рождество художник подсветил Костел святого Николая, Минкульт, МИД и другие здания.

Костел Святого Николая. Фото - Александр Ткаченко

Министерство иностранных дел. Фото - Александр Ткаченко

Появляющиеся на зданиях в Киеве проекции транслировались и в прямом эфире, поэтому их можно было видеть в любом уголке Украины и мира.

Световое шоу в Киеве. Фото - Министерство культуры

Световое шоу в Киеве. Фото - Министерство культуры

Световое шоу в Киеве. Фото - Александр Ткаченко

"Это очень символично, что во времена, когда россия пытается лишить нас света, мы совместно с нашими европейскими друзьями этот свет можем вернуть. Хотя бы таким художественным способом", – отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Световое шоу в Киеве. Фото - Александр Ткаченко

Световое шоу в Киеве. Фото - Александ Ткаченко

Изображения отдельных проекций создаются сразу при освещении на месте в виде NFT и размещаются на платформе Opensea NFT. Деньги, вырученные от продаж, пойдут на следующую подобную акцию для Украины от художника.

Световое шоу в Киеве. Фото - Александр Ткаченко

Световое шоу в Киеве. Фото - Александр Ткаченко

Посмотреть на световое шоу собрались сотни горожан. В сети уже стали появляться видео рождественского представления, которое Киеву подарил художник Гарри Хофштеттер.

Киевляне отметили, что на Железнодорожном вокзале художнику также удалось сделать невероятную красоту.

В сети уже успели отреагировать на подарок художника Киеву. Пользователи отметили, что им понравилась работа Хофштеттера и его команды. Сюрприз для столицы действительно смог добавить людям рождественского настроения.

Напомним, ранее "Телеграф" показал, какие "ёлки несокрушимости" ставят украинцы во время войны в разных городах нашей страны.