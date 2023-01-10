Як зменшити цифри у платіжках за світло: у Кабміні пояснили механізм

В уряді розраховують, що українці замінять у своїх будинках 50 мільйонів застарілих лампочок

В українському Кабміні розповіли, як кожен громадянин може суттєво зменшити свої рахунки за електроенергію, а також зробити свій внесок у стабільну роботу енергосистеми. Цьому має допомогти нова програма безкоштовного обміну ламп розжарювання на нові LED-лампи.

Кожна лампочка розжарювання споживає від 60 до 100 ват, тоді як LED-лампочка – лише чотири – п’ять ват, тобто у п’ятнадцять разів менше. Наприклад, якщо сім’я із трьох осіб використовуватиме п’ять ламп розжарювання протягом п’яти годин на день, то лише за освітлення їй доведеться заплатити 180 гривень на місяць.

Допомогти українцям подолати старі енергетичні звички та почати економити на освітленні має допомогти нова програма обміну лампочок, старт якої був призначений на січень 2023 року. Таким чином, з огляду на те, що заміна ламп розжарювання на нові LED-лампи буде безкоштовною, то щомісячна чиста економія складе близько 150 гривень. При цьому Мінекономіки підрахували, що в моменти пікових навантажень наша країна споживатиме на 7-10% менше електроенергії.

Як отримати LED-лампи

Обміняти лампочки можна буде у відділеннях "Укрпошти". Одна повнолітня людина зможе обміняти п’ять лампочок. Ще можна буде залишити заявку на обмін на порталі "Дія", а потім вже відвідати відділення пошти та забрати LED-лампочки.

"Ми зробимо програму достатньо довгою для того, щоб усі громадяни України, які бажають замінити лампочки, могли скористатися цією можливістю. Точно — січень, лютий, березень", — сказала перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Уряд розраховує, що за цей час українці замінять у своїх будинках 50 мільйонів застарілих лампочок. Відомо, що заміну тридцяти мільйонів лампочок профінансує Європейський Союз як гуманітарна допомога.

При цьому варто зазначити, що анонсована програма мала стартувати з січня, але станом на початок місяця точна дата запуску так і не стала відомою. Тоді Мінекономіки пояснили, що програма справді стартує у січні, однак точну дату її запуску поки що не визначено через те, що механізм обміну ще перебуває в стадії розробки, а також триває формалізація всіх необхідних для запуску процедур.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що енергетик Михайло Гончар дав прогноз щодо відключень світла у 2023 році.