Змінюємо старі лампочки на економні: коли стартує безкоштовний обмін і де змінюватимуть

Програма запрацює спочатку у шести регіонах, і лише через два тижні її запустять по всій країні

З наступного тижня, 16 січня, в Україні запустять режим бета-тестування програми, за якою можна буде безкоштовно обміняти електричні лампи розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи. Подати заявку можна буде через "Дію".

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він додав, що на першому етапі планують замінити до 500 тисяч ламп.

За словами прем’єр-міністра, доступна програма поки що буде лише у шести регіонах України. А потім, приблизно за два тижні, її запустять у звичайному режимі по всій країні. Це допоможе українцям заощадити на електриці.

"Сьогодні уряд приймає рішення, завдяки якому суми в комунальних платіжках будуть ще меншими. Йдеться про програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи. З 16 січня починаємо програму в режимі бета-тестування", — сказав глава Кабміну.

Денис Шмигаль розповів, що кожен українець зможе подати заявку до "Дії" після чого отримати безкоштовно 5 LED-ламп у найближчому відділенні Укрпошти.

"Весь процес буде максимально простим і швидким", — наголосив прем’єр.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо міняти лампи розжарювання на нові LED-лампи. Відомо, що з цією метою Єврокомісія пообіцяла передати Україні 30 мільйонів лампочок.