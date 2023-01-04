Обігрів житла без електрики та опалення: допоможе копієчний лайфхак

Для того, аби забезпечити себе постійним теплом хоча б на кухні, знадобиться всього дві речі — газова плита і цеглина

В умовах регулярних російських обстрілів та, як наслідок, блекаутів, українці звикли звертатися до альтернативних джерел світла і тепла для власної оселі. Способів швидко зігрітися є безліч, але не всі вони легкодоступні та вельми приємні для гаманця. Тому ми вирішили розповісти сьогодні про невеличку хитрість, яка і допоможе трохи обігріти будинок, і не змусить сильно вкладатися фінансово.

Більше деталей повідомляє "Апостроф". Одразу ж слід зазначити, що при користуванні таким лайфхаком необхідно чітко виконувати інструкції, особливо щодо провітрювання приміщення, адже це може уберегти вас від неприємних наслідків для організму.

Найважливіша вимога для застосування подібного способу обігріву — наявність газової плити у вашому будинку чи квартирі. Якщо вона присутня, придбайте собі цеглину, але не звичайну, а вогнетривку. Покладіть цеглинку на плиту над маленької конфоркою і ввімкнуть не найбільший вогонь. Відкритий вогонь буде прогрівати цегляну поверхню, а та, в свою чергу, віддавати тепло навколишньому середовищу.

Цегла на плиті

Доступність лайфхаку вельми висока — одну цеглину, в залежності від виробника, можна придбати від 20 до 100 гривень за штуку. Мінусом такого лайфхаку є те, що з допомогою цегли вам не вдасться обігріти одразу весь будинок. Але бодай кухню прогріти вдасться.

Дуже важливо! При застосуванні такого варіанту обігріву не забувайте кожні дві-три години провітрювати приміщення. Інакше, у ситуації із нестачею кисню, ви ризикуєте задихнутися чадним димом, який буде утворюватися в процесі нагрівання цегли від газу. Основні симптоми отруєння чадом — головний біль, запаморочення, нудота, почервоніння шкіри і навіть втрата свідомості. Не ризикуйте своїм здоров'ям, нехтуючи важливими правилами!

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