Обогрев жилья без электричества и отопления: поможет копеечный лайфхак

Для того чтобы обеспечить себя постоянным теплом хотя бы на кухне, понадобится всего две вещи — газовая плита и кирпич.

В условиях регулярных российских обстрелов и, как следствие, блекаутов, украинцы привыкли обращаться к альтернативным источникам света и тепла для собственного дома. Способов быстро согреться множество, но не все они легкодоступны и весьма приятны для кошелька. Поэтому мы решили рассказать сегодня о небольшой уловке, которая и поможет немного обогреть дом, и не заставит сильно вкладываться финансово.

Больше деталей сообщает "Апостроф". Сразу же следует отметить, что при использовании такого лайфхака необходимо четко следовать инструкциям, особенно по проветриванию помещения, ведь это может уберечь вас от неприятных последствий для организма.

Самое важное требование для применения подобного способа обогрева — наличие газовой плиты в вашем доме или квартире. Если она присутствует, приобретите себе кирпич, но не обычный, а огнеупорный. Положите кирпич на плиту над небольшой конфоркой и включите не самый большой огонь. Открытый огонь будет прогревать кирпичную поверхность, а та, в свою очередь, отдавать тепло окружающей среде.

Кирпич на плите

Доступность лайфхака весьма высока — один кирпич, в зависимости от производителя, можно приобрести от 20 до 100 гривен за штуку. Минусом такого лайфхака есть то, что с помощью кирпича вам не удастся обогреть сразу весь дом. Но хоть кухню прогреть сможете.

Очень важно! При применении такого варианта обогрева не забывайте каждые два-три часа проветривать помещение. Иначе, в ситуации с недостатком кислорода, вы рискуете задохнуться угарным дымом, который будет образовываться в процессе нагревания кирпича от газа. Основные симптомы отравления угаром — головная боль, головокружение, тошнота, покраснение кожи и даже потеря сознания. Не рискуйте своим здоровьем, пренебрегая важными правилами!

Напомним, ранее "Телеграф" делился тремя простыми секретами, как сделать дом теплее без лишних денежных вложений.

Также мы рассказывали, как можно быстро согреть комнату с помощью фена. Конечно же, такая уловка сработает только в условиях наличия электроэнергии.