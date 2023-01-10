Ситуація зі світлом погіршилася: киян засмутили з приводу відключення електрики

Гендиректор YASNO розповів, яких споживачів підключають насамперед і чому

У Києві продовжаться відключення електрики. Найімовірніше відключатимуть споживачів у світло-сірих зонах графіка.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко на сторінці у Фейсбуці. Він зазначив, що генерація електроенергії не збільшилася, а споживання, навпаки, зростає, через що дефіцит потужностей більшає.

Також Сергій Коваленко розповів, як розподіляється електроенергія між споживачами. За це відповідають диспетчери операторів системи розподілу. Їм доводять до відома обмеження, з якими працює енергосистема в конкретний момент і вони планують відключення електроенергії на добу вперед. Але зміни можуть бути внесені в режимі реального часу, оскільки оператори стежать за ситуацією.

Перше та основне завдання диспетчерів – це підключення критичної інфраструктури. Об’єкти, які до неї належать, мають бути запитані безперервно, адже перебувають у пріоритеті. До таких об’єктів належать лікарні, комунальні підприємства, пожежні частини тощо. Зазвичай, ці установи споживають близько 25–30% від загальних обсягів електроенергії.

Наступне завдання — збалансовано розподілити решту електроенергії між побутовими споживачами та бізнесами. Ось тут і застосовуються черги та групи споживачів.

"Зазвичай між обсягами населення та бізнесами є баланс. Але ось на новорічні свята населення не відключали саме тому, що відключили бізнес. І коли обсяги споживання бізнесу та промисловості зростають, у них такі ж пропорційні обмеження, що й у населення", — розповів гендиректор YASNО.

Він наголосив, що українці мають бути готові до будь-якого розвитку подій щонайменше до кінця березня 2023 року.

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