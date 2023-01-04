Коли немає світла та опалення: п’ять простих способів зігрітися вдома

Як швидко зігрітися, якщо вдома одночасно відключили опалення та світло

В умовах перебоїв з опаленням та електроенергією через масовані обстріли нашої країни українцям слід знати про базові способи, як зігрітися в будинку взимку. "Телеграф" розповість, що потрібно робити насамперед, щоб не замерзнути в холодну пору.

Використання обігрівача, кондиціонера, електроковдри та інших приладів для обігріву стає неможливим при відключенні світла. Однак навіть у таких умовах є безліч способів обігріти житло та зігрітися самому, пише УНІАН.

Як можна швидко зігрітися

Більше рухайтесь. Це один із найпростіших способів, щоб не дати собі замерзнути. Для цього можна зайнятися спортом або зробити невелику зарядку або включити улюблену музику і потанцювати.

Це один із найпростіших способів, щоб не дати собі замерзнути. Для цього можна зайнятися спортом або зробити невелику зарядку або включити улюблену музику і потанцювати. Теплий душ. Цей спосіб також є ефективним для тих, хто хоче швидко зігрітися у холодній квартирі. Після цього подбайте про теплий одяг, щоб зберегти тепло.

Цей спосіб також є ефективним для тих, хто хоче швидко зігрітися у холодній квартирі. Після цього подбайте про теплий одяг, щоб зберегти тепло. Термобілизна. Цей тип білизни не дозволить теплу вашого тіла розсіюватися. Він є дуже зручним, оскільки його можна носити вдома, ходити в ньому на роботу і навіть за потреби спати.

Цей тип білизни не дозволить теплу вашого тіла розсіюватися. Він є дуже зручним, оскільки його можна носити вдома, ходити в ньому на роботу і навіть за потреби спати. Гарячі напої. Щоб швидко зігрітися взимку, достатньо випити гарячий напій. Наприклад, чай з лимоном і імбиром або ж каву.

Щоб швидко зігрітися взимку, достатньо випити гарячий напій. Наприклад, чай з лимоном і імбиром або ж каву. Газова плита. Тим, хто бажає швидко зігрітися у холодній квартирі, можна вмикати газову плиту. Також можна закрити всі двері та щілини у вікнах, а потім поставити на конфорку чайник із водою. Пара від киплячої води може достатньо обігріти вашу кухню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, одним з альтернативних способів обігріву житла є саморобні обігрівачі. Їх можна зробити, наприклад, з бляшанки.