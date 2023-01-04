Коли немає світла та опалення: п’ять простих способів зігрітися вдома
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Як швидко зігрітися, якщо вдома одночасно відключили опалення та світло
В умовах перебоїв з опаленням та електроенергією через масовані обстріли нашої країни українцям слід знати про базові способи, як зігрітися в будинку взимку. "Телеграф" розповість, що потрібно робити насамперед, щоб не замерзнути в холодну пору.
Використання обігрівача, кондиціонера, електроковдри та інших приладів для обігріву стає неможливим при відключенні світла. Однак навіть у таких умовах є безліч способів обігріти житло та зігрітися самому, пише УНІАН.
Як можна швидко зігрітися
- Більше рухайтесь. Це один із найпростіших способів, щоб не дати собі замерзнути. Для цього можна зайнятися спортом або зробити невелику зарядку або включити улюблену музику і потанцювати.
- Теплий душ. Цей спосіб також є ефективним для тих, хто хоче швидко зігрітися у холодній квартирі. Після цього подбайте про теплий одяг, щоб зберегти тепло.
- Термобілизна. Цей тип білизни не дозволить теплу вашого тіла розсіюватися. Він є дуже зручним, оскільки його можна носити вдома, ходити в ньому на роботу і навіть за потреби спати.
- Гарячі напої. Щоб швидко зігрітися взимку, достатньо випити гарячий напій. Наприклад, чай з лимоном і імбиром або ж каву.
- Газова плита. Тим, хто бажає швидко зігрітися у холодній квартирі, можна вмикати газову плиту. Також можна закрити всі двері та щілини у вікнах, а потім поставити на конфорку чайник із водою. Пара від киплячої води може достатньо обігріти вашу кухню.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, одним з альтернативних способів обігріву житла є саморобні обігрівачі. Їх можна зробити, наприклад, з бляшанки.