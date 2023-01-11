Дефіцити зростають, споживання нерівномірне: ситуація з електрикою у Києві залишається складною

Кияни нерівномірно споживають світло в різні години

Ситуація з електроенергією у Києві залишається складною. Споживання в рази вище за генерацію, що перевантажує енергосистему і збільшує дефіцит.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко докладно розповів про ситуацію, що склалась у Києві на вечір 11 січня. За його словами, вироблення електроенергії вже давно не дорівнює її споживанню. Кияни через холодну погоду почали частіше користуватися обігрівачами.

Деякі генераційні об’єкти Києва стали на плановий ремонт, через що вироблення електрики знизилося. Ремонт, незважаючи на складні часи в енергосистемі, вкрай необхідний. А якщо ні, то генераційні об’єкти вийдуть з ладу і полагодити їх буде вкрай складно. Аналогічні планові капремонти проводилися і до війни, але були непомітні за рахунок того, що система мала більше потужностей і відключення проходили практично непомітно.

Нестачу генерації намагаються балансувати за допомогою ГЕС, які в нічну пору доби працювати не можуть.

"Нестачу генерації зараз намагаються балансувати за допомогою ГЕС. І тут криється відповідь на питання, чому стали відключати вночі. Оскільки ресурс гідроелектростанцій вичерпний, вони не можуть працювати 24/7. Саме в нічний час ГЕС набираються", — пояснив Сергій Коваленко.

Також гендиректор YASNO пояснив, що з огляду на стан сеті та генерації на Київ дають 60% необхідних обсягів, з яких приблизно 40% йдуть на об’єкти критичної інфраструктури. Інші 20% розподіляють між рештою споживачів, але споживання нерівномірне та дефіцити коливаються.

"Складається так, що споживання зараз дуже нерівномірне протягом доби, обсяги дефіциту коливаються. Якщо в обідній час електроенергії вистачає в межах сірих зон графіків, то ввечері, коли всі приходять додому, споживання виходить за обмеження і сірі зони повністю відключаються", — розповів гендиректор YASNO.

У ситуації, що склалася, киянам залишається сподівається тільки на свою підготовку. Психологічно такі відключення сприймати складно, але цю кризу необхідно пережити.

"На що ми можемо сподіватися в цій ситуації? Тільки на рівень нашої підготовки. Звичайно, психологічно складно сприймати ці відключення, але ми вже переживали такі самі восени. Але ще й під обстрілами. Тому я впевнений, що й цю кризу ми переживемо. І вийдемо з неї сильними", — резюмував Сергій Коваленко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, на що чекати енергосистемі України цього тижня. Споживання електрики збільшується, через що частіше вимикатимуть світло.